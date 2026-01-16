Milan, rientra Camarda? Decisione attesa domenica dopo il Lecce

Il trauma contusivo rimediato nella sfida contro la Roma costringe Camarda a stare fermo almeno fino all'inizio di febbraio e il Milan starebbe seriamente valutando di farlo rientrare alla base per gestirne direttamente il recupero e tutto ciò che questo comporta. Le due società sono in continuo contatto anche in questi giorni (dopo la sfida all'Inter il Lecce non ha fatto rientro in Puglia) con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore per il calciatore.