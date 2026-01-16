Logo SportMediaset

Milan, rientra Camarda? Decisione attesa domenica dopo il Lecce

L'attaccante rossonero, in prestito ai salentini, si è infortunato alla spalla e potrebbe tornare a Milano per curarsi 

16 Gen 2026 - 17:44

Il futuro di Francesco Camarda torna prepotentemente di attualità in casa Milan: i rossoneri affronteranno il Lecce proprio questa domenica a San Siro e, secondo quanto raccolto, le due società discuteranno la possibilità di interrompere fin da subito il prestito

Il classe 2008 è arrivato in Salento la scorsa estate a titolo temporaneo (diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto per il Diavolo) e finora con la maglia dei giallorossi ha collezionato 17 presenze in Serie A, segnando il suo primo gol lo scorso 28 settembre contro il Bologna. L'attaccante si trova molto bene a Lecce, ma l'infortunio alla spalla destra potrebbe cambiare parecchio le carte in tavola. 

Il trauma contusivo rimediato nella sfida contro la Roma costringe Camarda a stare fermo almeno fino all'inizio di febbraio e il Milan starebbe seriamente valutando di farlo rientrare alla base per gestirne direttamente il recupero e tutto ciò che questo comporta. Le due società sono in continuo contatto anche in questi giorni (dopo la sfida all'Inter il Lecce non ha fatto rientro in Puglia) con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore per il calciatore. 

Insomma, nulla è ancora deciso. In caso di interruzione del prestito, però, Allegri avrebbe a disposizione un'arma in più davanti per lo sprint finale. Spalla permettendo, ovviamente. 

milan
mercato
francesco camarda
lecce

