Milan, quasi fatta per Tijjani Reijnders: atteso a giorni a Milano

ALTRO RINFORZO

Secondo un sito olandese vicino alle vicende dell'AZ il centrocampista a breve si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà con i rossoneri

© Getty Images Tijjani Reijnders è a un passo dal Milan. Secondo quanto riporta un sito olandese vicino alle vicende dell'AZ Alkmaar, per il passaggio del centrocampista in rossonero ormai sarebbe quasi fatta. Per completare l'operazione mancherebbero ormai soltanto da definire gli ultimi dettagli, ma l'ultima offerta del Milan da 19 milioni di euro più 5 di bonus avrebbe convinto il club olandese a cedere il giocatore. Nei prossimi giorni il calciatore dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e mettere tutto nero su bianco.

Vedi anche Milan Milan, bagno di folla per Pulisic: tifosi rossoneri impazziti

Il tira e molla con l'AZ per Reijnders, dunque, dovrebbe essere arrivato alla svolta decisiva. In Olanda sono certi della fumata bianca e ormai per chiudere l'affare mancherebbero soltanto da completare le ultime questioni burocratiche. Cifre alla mano, si parla di un'operazione complessiva che si aggira intorno ai 25 milioni richiesti dal club olandese. Un investimento importante per puntellare la mediana dopo il grave infortunio di Ismael Bennacer e la cessione di Sandro Tonali. Fortemente sponsorizzato da Stefano Pioli, Reijnders dovrebbe piazzarsi al centro del centrocampo rossonero. Un rinforzo necessario e cruciale per dare fisicità, geometrie ed equilibrio nella zona nevralgica del centrocampo.

Vedi anche Milan Milan, attento: Al-Hilal anche su Taremi

Dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic, dunque, il Milan si prepara ad accogliere un altro profilo di qualità. E tutto, dopo il no alla prima offerta rossonera, dovrebbe essere concluso a breve. Questione di giorni, a quanto pare. Dopo aver saltato la prima amichevole dell'AZ Alkmaar contro lo Shakhtar Donetsk, infatti, Reijnders dovrebbe arrivare a Milano in tempi stetti per sottoporsi prima ai test fisici e poi firmare il contratto con i rossoneri e mettersi subito a disposizione di Stefano Pioli.