Besiktas, c'è l'annuncio ufficiale per Abraham

Mancava solo l'ufficialità che adesso è arrivata: Abraham è a tutti gli effetti un giocatore del Besiktas. Questo l'annuncio del club turco: "È stato raggiunto un accordo con il Club e il calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham in merito al suo trasferimento. Un corrispettivo netto di 2.000.000 di euro sarà pagato all'AS Roma SPA per la stagione 2025-2026. Inoltre, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, entrerà in vigore la clausola di cessione a titolo definitivo del calciatore e, a partire dalla stagione 2026-2027, saranno pagati all'AS Roma SPA 13.000.000 di euro in rate fino al 2030. In base all'accordo, il calciatore riceverà un corrispettivo garantito di 6.000.000 di euro nella stagione calcistica 2025/2026, un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione calcistica 2026/2027 e un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione Stagione calcistica 2027/2028. “Quota garantita di 7.000.000 di euro, la quota garantita di 7.000.000 di euro verrà pagata nella stagione calcistica 2028/2029".