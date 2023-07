Milan, bagno di folla per Pulisic: tifosi rossoneri impazziti

Accoglienza in grande stile per Christian Pulisic al Milan. Dopo aver firmato con i rossoneri fino al 2027, l'ex Chelsea si infatti intrattenuto con alcuni tifosi all'esterno di Casa Milan per fare qualche foto e firmare degli autografi. Un primo contatto caldissimo con i nuovi supporter che gli hanno fatto subito sentire tutto il loro entusiasmo e sostegno. Un bagno di folla che lascia poco spazio a dubbi o incertezze sul gradimento del popolo rossonero. Pulisic è già entrato nel cuore dei milanisti. Ora la parola passa al campo.