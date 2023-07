Il Milan rilancia per Reijnders: affare da 24 milioni di euro totali

NUOVO RILANCIO

I rossoneri pronti ad avvicinare le richieste dell'AZ dopo il primo rifiuto. Pioli lo vuole prima della tournée

Il Milan vuole Tijani Reijnders e dopo l'uscita allo scoperto dell'AZ Alkmaar che ha annunciato di aver rifiutato la prima proposta del club rossonero, da Casa Milan è partito il rilancio. La richiesta del club olandese per il proprio centrocampista è di 25 milioni di euro, mentre il Milan non si è mai spinto oltre i 19. La nuova offensiva portata avanti dalla dirigenza però potrebbe trovare la chiave giusta per chiudere la trattativa: 19 milioni di euro subito a cui aggiungerne 5 di bonus.

In una stagione che ha vissuto le prime settimane di rivoluzione, la volontà di Stefano Pioli - condivisa dalla società - è quella di aver praticamente la rosa chiusa all'inizio del ritiro, specialmente prima del trasferimento negli Stati Uniti. Con l'arrivo di Pulisic a Milano nella giornata di mercoledì, con un affare che salvo intoppi dell'ultimo minuto si concluderà come ammesso da Loftus-Cheek in conferenza, l'attenzione degli uomini mercato è tutta su Reijnders.

Il direttore tecnico dell'AZ, Max Huiberts ha smascherato la strategia del Milan: "Non stiamo trattando perché l'offerta che hanno fatto l'abbiamo rifiutata. Vorremmo che Reijnders giochi con noi la prossima stagione, ma se faranno una nuova offerta possiamo ancora negoziare". Tradotto: 25 milioni di euro o niente.

Il Milan - come riportato da Sportitalia - ha deciso di fare un passo in avanti deciso per avvicinarsi alle richieste, forte anche del benestare del giocatore al trasferimento. La prossima offerta formale sarà di 19 milioni di euro in parte fissa, 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 2 legati ai risultati. Un totale di 24 milioni che potrebbe accontentare l'AZ Alkmaar.