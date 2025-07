Genoa e Spezia sono al lavoro per il futuro di Giuseppe Aurelio, riscattato recentemente dai bianconeri dal Palermo. Il laterale sinistro potrebbe infatti approdare nel capoluogo ligure come riportato da Tuttomercatoweb.com con i due club che si incontreranno nei prossimi giorni per valutare i prossimi passi da compiere.