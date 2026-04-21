Il Milan valuta l'addio di Leao tra i 40 e i 50 milioni: Arabia, Premier o Barça le possibili destinazioni
La società rossonera, con la Premier garantita, si sta muovendo sul prossimo mercato a partire da una cessione eccellente
Il Milan è disposto a dire addio a Rafa Leao. Deve però arrivare un'offerta tra i 40 e i 50 milioni, che al momento ancora non c'è. Il portoghese ha un contratto fino al 2028 a circa 7 milioni all'anno. Di certo non c'è la volontà di provarsene a tutti i costi, di svenderlo insomma. Gli unici mercati aperti sono sempre quello florido dell'Arabia Saudita, la Premier, con la possibilità che qualche club, magari non di primissima fascia, decida di provare a rilanciarlo o la suggestione Barça, che già lo aveva cercato nel passato ma che non sembra essere trascinato da un entusiasmo contagioso nella caccia al portoghese. E' possibile che rientri in un gruppo di nomi di possibili sostituti di Rashford, nel caso sempre più probabile di un rientro dell'inglese a Manchester, ma che non sia certo in cima alla lista.
Insomma, è abbastanza evidente che Rafa non susciti lotte violente per tentare di accaparrarselo e la colpa è soprattutto sua. A Verona ha piazzato la chicca dell'assist a Rabiot ma, per il resto, è sempre sembrato sui livelli che stanno contrassegnando la sua stagione. Allegri prova a gestirlo, umanamente e tecnicamente, da buon padre di famiglia e lo coccola anche quando si ritrova a spiegargli perché sia sempre lui quello chiamato a uscire prima del tempo. I fischi di San Siro hanno sancito anche la fine della pazienza del popolo rossonero. L'idea però che il Milan possa privarsene a cuor leggero è lontana dalla realtà. Si sta parlando di un attaccante che è stato importante negli ultimi anni rossoneri e anche in questa stagione tormentata, da infortuni e cali di forma, ha portato a casa 9 reti e 3 assist giocando in una posizione che non era abituato a ricoprire. Il Mondiale con il Portogallo sarà una bella occasione di rilancio e, a quel punto, in casa Milan, si valuterà se concedergli un'ulteriore chance o se accettare le offerte che, in caso di buone prestazioni nella rassegna più importante, pioveranno copiose dalle parti di via Aldo Rossi.