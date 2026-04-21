Il Milan valuta l'addio di Leao tra i 40 e i 50 milioni: Arabia, Premier o Barça le possibili destinazioni

Insomma, è abbastanza evidente che Rafa non susciti lotte violente per tentare di accaparrarselo e la colpa è soprattutto sua. A Verona ha piazzato la chicca dell'assist a Rabiot ma, per il resto, è sempre sembrato sui livelli che stanno contrassegnando la sua stagione. Allegri prova a gestirlo, umanamente e tecnicamente, da buon padre di famiglia e lo coccola anche quando si ritrova a spiegargli perché sia sempre lui quello chiamato a uscire prima del tempo. I fischi di San Siro hanno sancito anche la fine della pazienza del popolo rossonero. L'idea però che il Milan possa privarsene a cuor leggero è lontana dalla realtà. Si sta parlando di un attaccante che è stato importante negli ultimi anni rossoneri e anche in questa stagione tormentata, da infortuni e cali di forma, ha portato a casa 9 reti e 3 assist giocando in una posizione che non era abituato a ricoprire. Il Mondiale con il Portogallo sarà una bella occasione di rilancio e, a quel punto, in casa Milan, si valuterà se concedergli un'ulteriore chance o se accettare le offerte che, in caso di buone prestazioni nella rassegna più importante, pioveranno copiose dalle parti di via Aldo Rossi.