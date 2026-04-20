Bournemouth, Rose sarà il nuovo allenatore dopo l'addio di Iraola

Il Bournemouth ha nominato Marco Rose come successore di Andoni Iraola alla guida della squadra, con un contratto triennale. Rose era senza squadra da quando era stato esonerato dal Lipsia nel marzo 2025. Vanta un'esperienza consolidata nello sviluppo dei giocatori, avendo lavorato con talenti del calibro di Erling Haaland, Jude Bellingham e Dominik Szoboszlai. I proprietari del Bournemouth sono stati attratti dallo stile di gioco offensivo e basato sul pressing alto di Rose, nonché dalla sua esperienza in Champions League ed Europa League. Il Bournemouth sperava di prolungare il contratto triennale di Iraola, ma lo spagnolo ha annunciato la scorsa settimana che lascerà il club al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto.