Bonucci "fa" il mercato dell'Inter: "Bastoni? Lo vedrei bene al Barcellona..."

Poi su Chivu: "Sono stato molto sorpreso dell'esperienza di Cristian Chivu, ho avuto il piacere di confrontarmi con lui a inizio stagione, l'ho trovato molto sicuro di sé e di quello che stava mettendo in piedi, mi è piaciuto molto nella comunicazione e questo è il segreto che poi lo ha portato a vincere il campionato italiano, perché ormai ci siamo, e devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dalla velocità di adattamento che ha avuto in questa stagione. Credo che a questo punto quello che farà, sarà di costruire una squadra per andare con l'Inter a vincere la Champions League, visto che negli ultimi tre anni ci è andata vicino, ma la dimostrazione di aver vinto quest'anno il campionato gli permette di costruire una squadra ambiziosa".