Bonucci "fa" il mercato dell'Inter: "Bastoni? Lo vedrei bene al Barcellona..."
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"Il modo di intendere il calcio di Alessandro Bastoni e le sue caratteristiche si sposano bene con il Barcellona, perché è un difensore molto tecnico, ha visione di gioco. Qualche problema potrebbe sorgere con gli spazi che lascia il Barcellona, però poi dopo lì sta nella crescita individuale e personale saper leggere le situazioni e anticiparle, in modo da non trovarsi in difficoltà. È un giocatore giovane, ha ancora 6-7 anni ad alto livello, e spero che, anche per la Nazionale, possa ritrovare quella sicurezza e serenità che lo hanno contraddistinto con l'Italia e con l'Inter". Lo ha detto l'ex calciatore Leonardo Bonucci, assistente della Nazionale italiana, ai Laureus World Sports Awards a Madrid.
Poi su Chivu: "Sono stato molto sorpreso dell'esperienza di Cristian Chivu, ho avuto il piacere di confrontarmi con lui a inizio stagione, l'ho trovato molto sicuro di sé e di quello che stava mettendo in piedi, mi è piaciuto molto nella comunicazione e questo è il segreto che poi lo ha portato a vincere il campionato italiano, perché ormai ci siamo, e devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dalla velocità di adattamento che ha avuto in questa stagione. Credo che a questo punto quello che farà, sarà di costruire una squadra per andare con l'Inter a vincere la Champions League, visto che negli ultimi tre anni ci è andata vicino, ma la dimostrazione di aver vinto quest'anno il campionato gli permette di costruire una squadra ambiziosa".