L'agente di Pio Esposito promette: "Lui e l'Inter insieme per i prossimi 10 anni"
L'agente Mario Giuffredi ha parlato così del futuro di Pio Esposito a margine dell'evento Inside The Sport: "Sta bene all'Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Pensare al mercato per lui… A meno che non sia un volere dell'Inter, non è un volere che appartiene a me o al ragazzo. Per me il mercato per Pio Esposito non è mai iniziato e mai inizierà, è felice di rimanere all'Inter e fare la sua carriera lì".
Offerte rifiutate in estate? "È la filosofia di chi ha coraggio. A noi non mancano i talenti, ma il coraggio. Vi faccio 3 esempi: uno è Pio Esposito, che giocava in B e si è catapultato da protagonista all'Inter, l'altro è Vergara che era in B e si è catapultato al Napoli da protagonista. L'altro esempio è Parisi, anche lui viene dalla C e dimostra di essere determinante per la Serie A. Di questi casi ce ne sono tantissimi, penso anche a Bartesaghi, che è retrocesso in D con il Milan U23, oppure Palestra e Bernasconi, che erano in U23 con l'Atalanta. Quando mi dicono che non abbiamo i calciatori… Sono bugie, noi non abbiamo coraggio".