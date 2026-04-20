L'agente di Pio Esposito promette: "Lui e l'Inter insieme per i prossimi 10 anni"

Offerte rifiutate in estate? "È la filosofia di chi ha coraggio. A noi non mancano i talenti, ma il coraggio. Vi faccio 3 esempi: uno è Pio Esposito, che giocava in B e si è catapultato da protagonista all'Inter, l'altro è Vergara che era in B e si è catapultato al Napoli da protagonista. L'altro esempio è Parisi, anche lui viene dalla C e dimostra di essere determinante per la Serie A. Di questi casi ce ne sono tantissimi, penso anche a Bartesaghi, che è retrocesso in D con il Milan U23, oppure Palestra e Bernasconi, che erano in U23 con l'Atalanta. Quando mi dicono che non abbiamo i calciatori… Sono bugie, noi non abbiamo coraggio".