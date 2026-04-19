Goretzka non pensa al Milan: "Voglio godermi le ultime settimane al Bayern"

19 Apr 2026 - 23:06

Fresco vincitore dell'ennesima Bundesliga con il Bayern Monaco, Leon Goretzka ha dribblato ogni domanda sul suo futuro. "Mi sono sempre sentito a mio agio al Bayern ed è stata un'esperienza fantastica - le parole del centrocampista tedesco durante la festa dei bavaresi. Voglio godermi le ultime settimane qui per portare con me tutto il possibile. Mi sono goduto ogni istante, ho uno spirito competitivo come tutti i miei compagni. Volevamo vincere oggi e ci siamo riusciti".

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