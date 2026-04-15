Con Malagò presidente, Allegri è in pole per l'Italia: al Milan stanno già pensando al sostituto

Giovanni Malagò ha i numeri per essere il nuovo presidente della Figc. Bisognerà attendere le votazioni ma l'ex guida del Coni è il nome più probabile. La prima scelta che dovrà fare è quella del ct dell'Italia dopo la terza eliminazione mondiale. Ormai è finito il tempo del chiacchiericcio e delle proposte da bar: c'è da fare in fretta per non iniziare a scavare dopo aver toccato il fondo. Nessuna scelta tecnica federale, a parte l'interim di Silvio Baldini. Si va al sodo e il sodo è un allenatore di esperienza e di chiara impronta italiana (o meglio italianista), visto che per molti gli insuccessi azzurri sono arrivati perché abbiamo rinunciato alla nostra identità storica, qualunque essa sia visto che parlare di catenaccio per l'Italia campione del 1982 è un assurdo di cui può essere convinto giusto chi le cose le affermi per sentito dire.