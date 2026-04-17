MANOVRE ROSSONERE

Milan e Allegri avanti insieme: il piano del Diavolo per tenersi Max

I vertici rossoneri sicuri di continuare con il livornese che assumerà sempre di più la figura del manager con ampia influenza sul prossimo mercato

17 Apr 2026 - 08:56
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Dopo qualche giorno di tempesta, sembra tornato il sereno sopra Milanello. Le tre sconfitte nelle ultime quattro avevano portato qualche nuvola sopra la testa del Milan, un grigio che stava un po' inquinando l'ambiente portando dubbi e incertezze sul futuro: oltre a diversi giocatori (da Leao a Pulisic), anche Max Allegri sembrava finito sul banco degli imputati. Una situazione che poteva spingere Max lontano dal Diavolo magari in direzione Nazionale, dove si dice che Giovanni Malagò, il candidato spinto dalla Lega Serie A, lo vorrebbe portare: "Allegri ct? Se dico qualcosa poi viene strumentalizzato, ma credetemi: non ho sentito nessuno in merito", le parole dell'ex presidente del Coni. 

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E allora anche da Casa Milan filtra un cauto ottimismo: dopo gli scricchiolii delle ultime settimane, la volontà di continuare con Allegri è comune e diffusa in tutte le componenti della società. E, di più, ci sarebbe anche un progetto chiaro per tenersi stretto Max. Per forza di cose i punti cardine non può che passare dal mercato: questa stagione ha dimostrato che il Milan ha un 11 titolare di ottimo livello, il problema magari sono state le alternative che non hanno dato quanto ci si poteva aspettare (Odogu, Jashari e Nkunku solo per citarne alcuni). L'obiettivo numero uno della prossima finestra di mercato sarà allargare la rosa: un passaggio obbligato per continuare a essere protagonisti in Italia e, magari lottare fino alla fine per lo scudetto, e affrontare l'Europa con ambizione. 

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Per questo a Milano in estate si aspettano almeno tra grandi colpi: giocatori d'esperienza, "alla Rabiot", che possano da subito portare esperienze ed alzare il livello della rosa. Nomi che, chiaramente, saranno stabiliti a tavolino con Max. Il piano dei vertici rossoneri è di fare di Allegri sempre più una figura da manager all'inglese con ampio potere di scelta anche e soprattutto sul mercato. Per zittire le sirene azzurre 

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