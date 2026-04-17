Milan e Allegri avanti insieme: il piano del Diavolo per tenersi Max

E allora anche da Casa Milan filtra un cauto ottimismo: dopo gli scricchiolii delle ultime settimane, la volontà di continuare con Allegri è comune e diffusa in tutte le componenti della società. E, di più, ci sarebbe anche un progetto chiaro per tenersi stretto Max. Per forza di cose i punti cardine non può che passare dal mercato: questa stagione ha dimostrato che il Milan ha un 11 titolare di ottimo livello, il problema magari sono state le alternative che non hanno dato quanto ci si poteva aspettare (Odogu, Jashari e Nkunku solo per citarne alcuni). L'obiettivo numero uno della prossima finestra di mercato sarà allargare la rosa: un passaggio obbligato per continuare a essere protagonisti in Italia e, magari lottare fino alla fine per lo scudetto, e affrontare l'Europa con ambizione.