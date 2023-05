Milan, Pioli chiede rinforzi: assalto a Kamada, Openda e Loftus-Cheek

MERCATO MILAN

La qualificazione in Champions porta un tesoretto da 50 milioni con cui rinforzare la squadra

La vittoria contro la Juve ha regalato al Milan la qualificazione alla prossima Champions League con un turno d'anticipo e un tesoretto da 50 milioni con cui rinforzare la squadra, come chiesto a gran voce da Stefano Pioli a fine partita. Un chiaro messaggio rivolto a Maldini e Massara che questa estate non possono sbagliare la campagna acquisti come fatto l'anno scorso e devono mettere una pezza al fallimentare mercato di questa stagione. Questo Milan ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco e i primi nomi sul taccuino sono quelli di Openda, Kamada e Loftus-Cheek.

"Se si vuol provare a vincere il campionato e lottare in Champions arrivando tra le prime quattro come quest'anno la squadra va migliorata - l'appello dell'allenatore rossonero -. Servono giocatori forti, anche se io sono sempre contento di allenare i giovani. Se si vuol rimanere competitivi in entrambe le competizioni serve una rosa di livello". Parole chiare e pallino nelle mani di Maldini e Massara.

Con le partenze praticamente certe di Ibra, Rebic e Origi, la priorità è rinforzare l'attacco. Giroud continua a fare gol importanti e sarà un punto fermo del Milan anche della prossima stagione, ma a settembre compirà 37 anni. IL nome di Lois Openda del Lens resta caldo, ma non è l'unico della lista: piacciono infatti anche Morata, Arnautovic e Scamacca. Il club francese ha aperto nei giorni scorsi alla cessione e servono 30-35 milioni.

Per quanto riguarda il centrocampo, Il Milan ha sempre più in pugno Daichi Kamada, 27enne trequartista che lascerà l'Eintracht Francoforte a zero al termine della stagione. L'accordo con il calciatore è già stato trovato sulla base di un quinquennale e le visite mediche sono previste appena finito il campionato. Il grave infortunio di Bennacer e gli addii di Bakayoko e Vranckx, spalancano le porte di Milanello anche a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese va in scadenza con il Chelsea nel 2024 e domenica al momento della sostituzione contro il Newcastle ha salutato i tifosi per quello che è sembrato un gesto di addio. I londinesi chiedono 20 milioni, una cifra che i rossoneri sperano di limare un pochino.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Base solida, ma per essere competitivi la squadra va rinforzata"