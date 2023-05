Giroud l'intramontabile salva la stagione: un gol da 50 mln da cui ripartire

MILAN

Il francese stende la Juve e manda i rossoneri in Champions: obiettivo importante per le casse del club per rafforzare la squadra

Il prossimo 30 settembre compirà 37 anni ed è il giocatore più anziano ad aver segnato almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei. Intramontabile Olivier Giroud. Vale 50 milioni di euro il suo gol vittoria nella sfida alla Juventus: il suo stacco di testa su assist di Calabria a sovrastare Gatti è un lampo in una partita in cui il Milan ha ottenuto il massimo risultato - la qualificazione alla prossima Champions League, la terza consecutiva - con il minimo sforzo. Serviva in punto, ne sono arrivati tre. Il quarto posto è blindato con una giornata di anticipo e chissà che dall'ultima di campionato non arrivi qualcosa di più. Verona e Inter permettendo.

Una sfida dicevamo, quella dello Stadium, senza acuti. L'unico quello del bomber francese, che raggiunge quota 12 centri in campionato (in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei è la prima volta dal 2016/17, sempre 12 con l’Arsenal): è il suo quinto gol di testa in Serie A nel 2023, nessun giocatore ha fatto meglio nei 5 maggiori tornei in Europa (cinque anche per Victor Osimhen e Valentín Castellanos).

Un gol pesante il suo, in una serata in cui Leao nel primo tempo non si vede proprio e nel secondo offre davvero poco dei suoi strappi decisivi. Un gol che salva la stagione del Milan e da cui i rossoneri devono ripartire per tornare a giocare un ruolo da protagonista in campionato e per competere con le big in Champions. Alla fine della gara contro la Juve, ecco l'appello di Pioli: servono rinforzi. Anzi, di più. "Servono giocatori forti". "Avevano bisogno di tempo, la colpa non è solo loro ma del momento difficile della squadra", ha detto il tecnico rossonero tornando a parlare dei giocatori arrivati dal mercato estivo, da cui non è arrivato l'apporto sperato. "La rosa va migliorata". Il messaggio è più chiaro che mai. Per non ripetere gli errori del recente passato.