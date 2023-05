Openda, presidente del Lens apre alla cessione: "Se arrivano grandi squadre..."

OBIETTIVO DEL MILAN

L'attaccante nel mirino del Milan ha segnato 20 gol in Ligue 1 e trascinato il club alla qualificazione alla prossima Champions

© Getty Images Il futuro di Lois Openda al Lens è ancora tutto da scrivere. Dopo aver trascinato la squadra alla qualificazione alla prossima Champions League a suon di gol, l'attaccante belga è finito nel mirino di diversi top club e nei prossimi mesi sarà uno dei pezzi più ambiti e ricercati del mercato. Ipotesi che il presidente Oughourlian conta di prendere seriamente in considerazione, lasciando aperta la porta a un'eventuale cessione. "Se un grande club verrà per uno dei nostri giocatori, parleremo con lo staff e saremo preparati. Non abbiamo sempre il controllo su quelle cose - ha spiegato il numero uno del Lens -. Se arrivano le grandi squadre per i nostri giocatori o per i membri dello staff, non c’è molto che possiamo fare".

Dichiarazioni che hanno subito attirato l'attenzione delle squadre interessate, tra cui c'è anche il Milan. Belga di origini congolesi, Openda del resto in questa stagione ha dimostrato di avere grande feeling col gol, confermando le ottime prestazioni dell'anno scorso in Olanda. Dopo le 19 reti segnate con la maglia del Vitesse, in Ligue 1 Lois è andato a bersaglio ben venti volte col Lens. Bottino che ha fatto schizzare al rialzo le quotazioni del giocatore, il cui cartellino ora viene valutato intorno ai 30-35 milioni di euro. Cifra importante, certo, ma anche alla portata di certi top club a caccia di bomber. Milan compreso. Soprattutto se i rossoneri dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions. Ipotesi che probabilmente spalancherebbe subito le porte a una trattativa tra Maldini & Co. e il Lens.

A patto ovviamente che il diretto interessato voglia cambiar aria. Dopo il 3-0 all’Ajaccio che ha blindato il posto in Champions, Openda ha infatti preferito volare basso con le dichiarazioni e ribadire il suo attaccamento al Lens. "Brillare in Champions qui? Sarebbe qualcosa di eccezionale, abbiamo lavorato duro per arrivare alla qualificazione, siamo fieri di noi, spetta a noi continuare così in una grande competizione - ha spiegato l'attaccante a fine partita -. Lo stadio Bollaert è un po’ la mia casa, sono contento della festa che abbiamo fatto insieme". "Questa stagione mi ha dato molta fiducia. Come resistere alle sollecitazioni? Il telefono è in modalità aereo...", ha aggiunto. Un modo divertente per schivare la domanda e per rimandare tutte le considerazioni nelle prossime settimane.

