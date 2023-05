Mercato Milan, Loftus-Cheek per il centrocampo: si studia la modalità

LA VOCE

Il centrocampista inglese è un esubero di lusso per i Blues. Al Milan piace, ma economicamente va trovata una soluzione

Il Milan sta pensando a come rinforzare il centrocampo nella prossima stagione e il brutto infortunio di Ismael Bennacer ha intensificato l'urgenza dell'intervento della dirigenza nel reparto sul mercato. Tra i nomi in orbita rossonera c'è Ruben Loftus-Cheek, classe 1996 del Chelsea che da tempo è tra i giocatori seguiti dagli uomini mercato. Il profilo piace e l'ex Fulham, contratto in scadenza nel 2024 con i Blues, è uno di quei giocatori in esubero che la società londinese in estate dovrà provare a piazzare anche rinunciando a qualcosa sul prezzo del cartellino.

I buoni rapporti tra Milan e Chelsea, che nelle ultime stagioni hanno condotto diverse trattative, potrebbero agevolare una operazione complicata sull'aspetto economico. Lo stipendio dell'inglese è alto e le richieste in giro per l'Europa non mancano, ma il Milan Loftus-Cheek piace molto e il tempo per studiare una strategia che possa andare bene a tutte le parti in causa c'è.

A 27 anni, l'inglese è nel pieno della maturazione calcistica ma nel Chelsea che deve sfoltire il più possibile dopo una stagione deludente è un esubero di lusso. L'accordo in scadenza nel 2024, ma con opzione di rinnovo fino al 2025, suggerisce alla società londinese di provare a monetizzare dalla cessione o da un prestito oneroso importante.

Il Milan, invece, ha bisogno di giocatori di qualità ed esperienza per rinforzare il reparto centrale del campo che in questa stagione ha sofferto di una coperta corta, accorciata ulteriormente dall'infortunio di Bennacer. Tra i tempi di recupero di almeno sei mesi, la ripresa sul campo e l'eventuale Coppa d'Africa il rischio per i rossoneri è di riavere l'algerino solo nel 2024.