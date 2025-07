Irruzione del Milan per Lucca: primi contatti, si cerca il sorpasso sul Napoli. Il Newcastle torna su Thiaw

Sembrava tutto apparecchiato per il suo approdo al Napoli, ma gli azzurri non hanno affondato il colpo. E dopo Atalanta e Atletico Madrid, ecco spuntare il Milan su Lorenzo Lucca. Sì, proprio i rossoneri che vanno a caccia di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez per la prossima stagione. Nelle ultime ore il ds Tare avrebbe allacciato i contatti con l'entourage della punta dell'Udinese per capire la fattibilità dell'operazione. Operazione che si preannuncia comunque onerosa, visto che i bianconeri non hanno intenzione di privarsi della punta per meno di 35 milioni di euro.