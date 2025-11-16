Milan, per la difesa spunta la suggestione Thiago Silva

L'addio di Thiago Silva nell'estate del 2012 non è mai stato accettato nell'ambiente Milan, sia per le qualità che il difensore aveva messo in campo sia per l'attaccamento alla maglia che aveva sempre dimostrato. 13 anni dopo il brasiliano potrebbe riabbracciare il Diavolo: non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un centrale e il profilo di Thiago potrebbe portare parecchia esperienza a tutto il reparto. L'acquisto di David Odogu non ha convinto ed è probabile che il classe 2006 venga ceduto in prestito a gennaio per farsi le ossa e rinviare tutte le valutazioni del caso al prossimo giugno.