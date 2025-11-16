Logo SportMediaset

Manovre rossonere

Milan, per la difesa spunta la suggestione Thiago Silva

Tredici anni dopo, il difensore del Fluminense potrebbe vestire nuovamente la maglia rossonera 

di Redazione
16 Nov 2025 - 23:08

"Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano". Cantava così Antonello Venditti in "Amici mai" nel 1991. A distanza di 34 anni, questa frase potrebbe essere più che mai attuale tra i tifosi rossoneri, che sognano un grande e clamoroso ritorno. 

L'addio di Thiago Silva nell'estate del 2012 non è mai stato accettato nell'ambiente Milan, sia per le qualità che il difensore aveva messo in campo sia per l'attaccamento alla maglia che aveva sempre dimostrato. 13 anni dopo il brasiliano potrebbe riabbracciare il Diavolo: non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un centrale e il profilo di Thiago potrebbe portare parecchia esperienza a tutto il reparto. L'acquisto di David Odogu non ha convinto ed è probabile che il classe 2006 venga ceduto in prestito a gennaio per farsi le ossa e rinviare tutte le valutazioni del caso al prossimo giugno. 

Come riportato da La Repubblica, a Casa Milan le valutazioni su Thiago Silva sarebbero in corso già da qualche settimana. Bisognerà, però, procedere con cautela, visto che la carta d'identità del difensore del Fluminense non mente: il 22 settembre ha compiuto 41 anni. Come in ogni operazione di questo tipo, ci sono i voti a favore ma anche quelli contro di chi sostiene che, ormai, il brasiliano abbia poco da dire in Serie A. Età a parte, però, le condizioni per portare a termine l'affare ci sarebbero: in Brasile il campionato finisce il 21 dicembre e a Thiago rimangono sei mesi di contratto. Il classe '84 potrebbe regalarsi una last dance in Europa e lui non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri. 

Dopotutto, il Diavolo non è nuovo ai ritorni romantici. Basti pensare a Kakà nel 2013 oppure a Ibrahimovic sul finire del 2019. Inoltre, Luka Modric insegna: il croato è sbarcato al Milan a 40 anni ma nonostante l'età si è dimostrato ancora decisivo. Thiago Silva potrebbe non essere da meno. 

1 di 10
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

milan
calciomercato
thiago silva

