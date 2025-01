Milan, Okafor non passa le visite mediche: niente trasferimento al Lipsia

Si tratta di un bel guaio per il Milan, costretto adesso a rivedere i piani per il mercato di gennaio. La cessione dell'ex Salisburgo infatti, rappresentava il tassello fondamentale per l'ingaggio di un nuovo rinforzo in avanti. Con l'uscita di Okafor dalla lista ci sarebbe stato spazio per Rashford, il reale obiettivo di Zlatan Ibrahimovic. La risposta del calciatore inglese è attesa per le prossime 48-72 ore: ora i rossoneri si fermeranno o proveranno comunque a ingaggiare l'esterno dei Red Devils? Staremo a vedere, fermo restando che c'è da trovare anche una sistemazione per Jovic. In alternativa si potrebbe comunque concludere l'affare Rashford piazzando il serbo o Okafor fuori dalle liste. Certo, in questo caso il monte ingaggi finirebbe per alzarsi ulteriormente.