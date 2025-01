Milan-Rashford, presentata l'offerta allo United. Conto alla rovescia per la decisione dell'inglese

Rashford-Milan, l'affare entra del vivo. Dopo essersi mossi con il calciatore per presentare il proprio progetto, ieri i rossoneri hanno avuto un contatto diretto con lo stesso Manchester United. Al telefono Giorgio Furlani da una parte e Omar Berrada, ad dei Red Devils dall'altra come riferisce La Gazzetta dello Sport. Il club meneghino ha confermato concretamente la volontà di assicurarsi l'inglese in prestito per sei mesi pagando circa la metà dei 7 milioni di euro netti d'ingaggio che gli spettano fino al 30 giugno.