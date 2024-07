Inter, caccia al difensore centrale: i nomi da Hermoso a Bijol

Una alla volta, si scoprono le carte dell'Inter in merito alla decisione da prendere per sostituire l'infortunato Buchanan: se nelle ore immediatamente successive al ko del canadese si era capito che l'obiettivo sarebbe stato un difensore centrale - un po' perché Inzaghi si sente tranquillo sulle fasce con Carlos Augusto e Darmian, un po' perché dall'Arabia potrebbe arrivare un'offerta per de Vrij - ieri Piero Ausilio ha anche aggiunto un particolare, la preferenza per un giocatore mancino. Il che, considerando i nomi emersi in questi giorni, sembra portare dritti all'opzione Mario Hermoso ma non è tutto così semplice, anzi.