Milan, Moreira è ufficiale: contratto fino al 2031, indosserà la 22

Dopo visite mediche e firma, si chiude nel giro di 72 ore l'operazione Diego Moreira al Milan. I rossoneri in serata hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dell'ex Strasburgo sul loro sito ufficiale.
Il comunicato
"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22.
Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23.
Nell'estate del 2023 si trasferisce al Chelsea, Club con cui debutta in prima squadra il 30 agosto dello stesso anno, in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Wimbledon.
Nella stagione 2023/24 veste, inoltre, la maglia dell'Olympique Lione, mentre nell'estate del 2024 approda a titolo definitivo allo Strasburgo. In Alsazia si afferma progressivamente come uno dei giovani più interessanti del campionato francese, mettendo in mostra velocità, qualità tecnica e duttilità tattica.
A livello internazionale, Diego Moreira ha rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili fino all'Under 21, prendendo parte anche all'Europeo Under 21 del 2023. Dal 2025 veste la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, con cui esordisce nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e prende parte alla fase finale della competizione.
AC Milan rivolge a Diego un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".
Milan, quanto è costato Moreira
Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, suo agente, verrà pagato dal Milan 50 milioni di base fissa più bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita del belga.
Retroscena Roma e Lipsia
Moreira a luglio era stato cercato dalla Roma ma l'offerta di 30 milioni era stato molto inferiore alla richiesta francese di 55. Negli ultimi giorni, invece, era stato trattato con forza dal Lipisa. I tedeschi però, una volta capite le richieste dello Strasburgo, avevano deciso di abbandonare la pista, virando su El Mala del Colonia.
Chi è Diego Moreira
Diego Moreira, classe 2004, ha grande agilità nell'uno contro uno e un ottimo dribbling. Partendo da sinistra o da destra, ama accentrarsi per concludere a rete o servire assist ai compagni, ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di quinto di centrocampo. Nato a Liegi e figlio d'arte (il padre Almami ha giocato con Standard Liegi, Amburgo e Partizan Belgrado), cresce nello Standard Liegi per poi passare al Benfica nel 2020. Con l'Under 19 lusitana vince la Youth League 2021/22 da protagonista (4 gol e 5 assist, di cui 2 in finale), giocando al fianco di compagni come Antonio Silva e Cher Ndour.
Dopo il debutto in prima squadra e divergenze sul rinnovo, nel luglio 2023 firma a parametro zero con il Chelsea. Debutta in League Cup con i Blues, ma passa poi in prestito al Lione (9 presenze) prima di rientrare a Londra a gennaio per aggregarsi alla formazione riserve. Nell'estate del 2024 passa a titolo definitivo allo Strasburgo, club della holding BlueCo (guidata dal proprietario del Chelsea Todd Boehly), per 8,5 milioni di euro. Coi francesi 76 presenze e 7 gol in due stagioni.