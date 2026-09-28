Kim torna in orbita Milan: è una pista per l'estate, c'è anche la Premier in corsa

Norvegia-Portogallo: Nyland sbaglia e Gonçalo Ramos si sblocca
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Kim, difensore del Bayern Monaco e con un passato al Napoli, torna in orbita Milan. Già accostato ai rossoneri nell'era Allegri, il sudcoreano torna nel mirino del club meneghino che da mesi e alla ricerca di un centrale d'esperienza. Lo scrivono in Germania, esattamente la Bild, che fa un focus sul futuro del 29enne, in scadenza nel 2028 con i bavaresi. Ancora non è chiaro se i campioni di Germania decideranno di puntare su di lui per il futuro. La certezza è che il calciatore darà priorità al Bayern, che nell'estate del 2023 ha sborsato ben 50 milioni di euro per strapparlo al Napoli.
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Intanto alcuni club hanno cominciato a sondare la pista Kim in caso di addio: difficilmente il classe 1996 saluterà la Bundesliga a gennaio. La pista quindi è da considerare calda per l'estate: oltre al Milan, anche Tottenham e Aston Villa sono interessati al difensore che a novembre compirà 30 anni. Il sudcoreano vedrebbe di buon occhio in ritorno in Serie A: un eventuale assalto del Milan è da tenere in considerazione solo se i rossoneri non decideranno di fare un investimento importante in difesa già nel mercato invernale. In tal senso il nome di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona resta tra i primi in lista.