MERCATO

Milan, il mercato gira intorno a... Mendes: è in Italia, incontro in vista con Cardinale

Il procuratore lusitano si sta occupando della cessione di Leao e programma il nuovo colpo rossonero 

19 Ago 2026 - 11:14
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Jorge Mendes è in Italia. La presenza del potente procuratore sul territorio italiano fa notizia e ha scatenato la fantasia di molti. In realtà il portoghese ha raggiunto la Capitale nella giornata di martedì con Rodrigo Mora, incontrando poi la Roma per sistemare tutti i dettagli dell'affare col Porto (qui l'ufficialità). Con il club giallorosso non si è parlato di Rafa Leao (operazione troppo onerosa per i capitolini), mentre il futuro dell'ex Lille sarà sicuramente uno dei temi trattati nel corso del summit programmato a Milano con Gerry Cardinale.

D'altronde Mendes è al centro del mercato rossonero: tolta l'operazione relativa a Mario Gila, arrivato dalla Lazio, l'agente e intermediario lusitano si è occupato di tutte le operazioni in entrata del club meneghino. Da Gonçalo Ramos a Moreira: c'è sempre lo zampino di Mendes dietro gli affari del nuovo Milan. Dall'incontro con Cardinale quindi potrebbe uscire il nome del prossimo colpo sul mercato, molto probabilmente del nuovo centrale di Amorim. Il compito più difficile di Mendes però sarà piazzare Leao: il fantasista ha poche vere corteggiatrici in Europa e ha sempre chiuso alla possibilità di approdare in Turchia.

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