Milan, il mercato gira intorno a... Mendes: è in Italia, incontro in vista con Cardinale

D'altronde Mendes è al centro del mercato rossonero: tolta l'operazione relativa a Mario Gila, arrivato dalla Lazio, l'agente e intermediario lusitano si è occupato di tutte le operazioni in entrata del club meneghino. Da Gonçalo Ramos a Moreira: c'è sempre lo zampino di Mendes dietro gli affari del nuovo Milan. Dall'incontro con Cardinale quindi potrebbe uscire il nome del prossimo colpo sul mercato, molto probabilmente del nuovo centrale di Amorim. Il compito più difficile di Mendes però sarà piazzare Leao: il fantasista ha poche vere corteggiatrici in Europa e ha sempre chiuso alla possibilità di approdare in Turchia.