La Juve continua a pensare a Maignan: concorrenza dalla Premier

La Juve guarda già al futuro: sia al mercato di gennaio ma anche a più avanti. Uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza con il Milan e, al momento, le trattative per prolungarlo sono ferme. Per questo il 30enne potrebbe rappresentare una grande occasione: da gennaio sarà libero di firmare a zero con chi vorrà per poi lasciare Milano a fine stagione. Magic Mike però è corteggiato anche da club di Premier, Chelsea su tutti, e proprio per questa ragione chiederà un ingaggio importante.