Mercato

La Juve continua a pensare a Maignan: concorrenza dalla Premier

12 Nov 2025 - 11:30
La Juve guarda già al futuro: sia al mercato di gennaio ma anche a più avanti. Uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza con il Milan e, al momento, le trattative per prolungarlo sono ferme. Per questo il 30enne potrebbe rappresentare una grande occasione: da gennaio sarà libero di firmare a zero con chi vorrà per poi lasciare Milano a fine stagione. Magic Mike però è corteggiato anche da club di Premier, Chelsea su tutti, e proprio per questa ragione chiederà un ingaggio importante. 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
15:12
Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita
14:02
Juve sondaggio per Çelik, in scadenza con la Roma
DAYOT UPAMECANO, 26; BAYERN MONACO; VdM: 50 MLN 
13:41
Il Psg prepara l'assalto a Upamecano
12:05
Palermo, risoluzione consensuale con Verre
11:30
La Juve continua a pensare a Maignan: concorrenza dalla Premier