Milan, Scaroni: "Ora abbiamo un altro passo, ma non so se andrò a Londra..."

MILAN

Il presidente: "Non so se andrò a Londra per il ritorno col Tottenham, mi crea un po' di ansia"

© Getty Images Paolo Scaroni ha parlato della svolta dei risultati in casa Milan. "Da tifoso, credo di poter dire che ora abbiamo un altro passo - ha spiegato il presidente rossonero in occasione della festa per i 20 anni di Fondazione Milan -. Non so se andrò o meno a Londra per il ritorno contro il Tottenham, perché mi crea un po' di ansia". "E' arrivata la luce? - ha dichiarato invece Zlatan Ibrahimovic intervenendo all'evento e parlando del suo rientro in gruppo dopo il lungo stop -. Sì, è arrivata la luce. E adesso anche di più...".

"Le tre italiane vittoriose in Champions mi piacciono molto, io tifo per le italiane in Europa - ha continuato Scaroni -. Abbiamo bisogno di un calcio italiano che torni protagonista". "Il calcio è imprevedibile, basta vedere la finale del Mondiale: la Francia per 70 minuti non è esistita, ma nel calcio se si crea l'alchimia si possono fare grandi cose anche nei momenti difficili, che bisogna aspettare che passino", ha aggiunto tornando a parlare della crisi rossonera che sembra ormai definitivamente alle spalle dopo la vittoria contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions e i successi contro Torino e Monza in campionato.