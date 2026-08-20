Milan, l'asse con Mendes porta Ruben Dias: è il primo obiettivo per la difesa

Milan, mercato d'oro con Ramos e Moreira: ecco i 10 acquisti più costosi della storia rossonera
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
Il Milan si fa sempre più portoghese. Dopo Amorim, Goncalo Ramos e Diego Moreira (che ha scelto il Belgio ma ha il doppio passaporto) anche il prossimo centrale del Diavolo potrebbe venire dal Portogallo: si tratta di Ruben Dias.
Il centrale del City è il grande obiettivo per la difesa dei rossoneri. Un colpo difficile per costi ma con la regia di Jorge Mendes guai a dare qualcosa per impossibile. È ormai chiaro come il super agente abbia preso le redini del mercato rossonero: sua, e della sua agenzia Gestifute, la firma sugli arrivi a Milano di Goncalo Ramos e Diego Moreira. Ora Cardinale ha incaricato Mendes di trovare il nuovo leader difensivo del Diavolo. E probabilmente è stato questo il tema principale della riunione fiume da 6 ore andata in scena ieri. Sul tavolo è finito il nome di Ruben Dias, che fa parte della scuderia di Mendes. In un'estate di rivoluzione per il City, con gli addii di tanti senatori oltre a quello di Pep Guardiola, anche per l'ex Benfica l'avventura a Manchester potrebbe essere ai titoli di coda.
Dopo sei anni di successi in Inghilterra, Dias potrebbe decidere di cambiare aria alla ricerca di una nuova esperienza e il Milan, alla ricerca di un centrale di livello mondiale, potrebbe essere quello che fa per lui. Certo, l'operazione a livello economico sarebbe complessa: il portoghese ha 29 anni, un contratto fino al 2029 e uno stipendio sugli otto milioni netti. La coppia Mendes-Cardinale nelle ultime settimane ci ha insegnato che nulla è impossibile.
Il Milan ha dato mandato a Mendes anche di trovare una squadra a Rafa Leao. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile scambio tra portoghesi: Rafa a Manchester e Ruben a Milano. La pista non ha ancora preso quota, ma va seguita con attenzione.
Altro assistito di Mendes è Tiago Gabriel, centrale del Lecce. Il portoghese classe 2004 era stato tra le opzioni per la difesa rossonera ma, al momento, il club più forte su di lui è il Crystal Palace. La sensazione è che il Milan cerchi un difensore più esperto che possa guidare la linea più che un giovane da formare.
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
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