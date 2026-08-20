Milan, l'asse con Mendes porta Ruben Dias: è il primo obiettivo per la difesa

Il centrale del City è il grande obiettivo per la difesa dei rossoneri. Un colpo difficile per costi ma con la regia di Jorge Mendes guai a dare qualcosa per impossibile. È ormai chiaro come il super agente abbia preso le redini del mercato rossonero: sua, e della sua agenzia Gestifute, la firma sugli arrivi a Milano di Goncalo Ramos e Diego Moreira. Ora Cardinale ha incaricato Mendes di trovare il nuovo leader difensivo del Diavolo. E probabilmente è stato questo il tema principale della riunione fiume da 6 ore andata in scena ieri. Sul tavolo è finito il nome di Ruben Dias, che fa parte della scuderia di Mendes. In un'estate di rivoluzione per il City, con gli addii di tanti senatori oltre a quello di Pep Guardiola, anche per l'ex Benfica l'avventura a Manchester potrebbe essere ai titoli di coda.