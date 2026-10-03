PARLA IL DIFENSORE

Gila: "Tifo per Milan-Juve in finale di Europa League. Mi ha cercato anche l'Inter ma... "

Il centrale spagnolo è una colonna del nuovo Milan: "Amorim allenatore moderno, ha bisogno di tempo"

03 Ott 2026 - 19:08
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"Il Milan ha fatto un mercato importante per il progetto societario e dare soddisfazione ai tifosi. C'erano diverse squadre, come l'Inter, che mi avevano cercato ma ho scelto il Milan: quando ti chiama un club così, con la sua storia, è difficile dire di no. E poi aiutare il Milan a vincere è impagabile, la soddisfazione ha per me un punto in più". Lo ha dichiarato Mario Gila, difensore del Milan, dal palco del Festival dello Sport di Trento.

"Amorim è un allenatore molto moderno: siamo all'inizio e bisogna dare tempo al progetto ma sono convinto che i risultati arriveranno", ha aggiunto. Il focus si sposta poi sui singoli compagni: "Gabbia è un lavoratore incredibile, Maignan un leader - ha proseguito l'ex Lazio -. Camarda lo vedo come un fratello più piccolo: è un gioiello, ha una potenzialità enorme e il Milan deve avere un po' di pazienza".

L'ultima battuta è sulle ambizioni stagionali del Milan: "Inter e Roma sono un po' più avanti, hanno un progetto che ha delle basi sempre più solide. Ma la Champions per il Milan è un obiettivo raggiungibile. Siamo all'altezza dell'Europa League, credo che possiamo fare dei risultati positivi. Tutti lo pensiamo e sicuramente faremo bene. Il Milan è tra le prime quattro: potrebbe essere una bella finale con la Juventus, sarebbe un sogno avere due squadre italiane in finale".

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