Gila: "Tifo per Milan-Juve in finale di Europa League. Mi ha cercato anche l'Inter ma... "

L'ultima battuta è sulle ambizioni stagionali del Milan: "Inter e Roma sono un po' più avanti, hanno un progetto che ha delle basi sempre più solide. Ma la Champions per il Milan è un obiettivo raggiungibile. Siamo all'altezza dell'Europa League, credo che possiamo fare dei risultati positivi. Tutti lo pensiamo e sicuramente faremo bene. Il Milan è tra le prime quattro: potrebbe essere una bella finale con la Juventus, sarebbe un sogno avere due squadre italiane in finale".