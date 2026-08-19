MANOVRE ROSSONERE

Clamorosa ipotesi di scambio Leao-Ruben Dias tra Milan e City con la benedizione di Jorge Mendes

L'arrivo a Milano dell'agente portoghese può portare a una svolta nel mercato milanista

19 Ago 2026 - 17:15
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L'arrivo di Jorge Mendes a Milano per un Milan sempre più portoghese. Il re degli agenti del calcio europeo, e non solo, dopo aver contribuito gli arrivi di Gonçalo Ramos e Diego Moreira, è ora impegnato in fitti colloqui con la dirigenza rossonera per chiarire alcuni punti. C'è innanzitutto la questione Rafael Leao, che è destinato a lasciare Milano entro fine mese. Mendes ha provato a piazzarlo alla Roma, ha sempre in ballo le proposte del Galatasaray e dell'Arabia Saudita, e poi c'è il capitolo Premier. Da escludere l'ipotesi Chelsea, che era stata paventata nelle ultime ore, c'è una suggestione che porta al Manchester City.

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Si sa che Amorim è a caccia di un difensore di alto livello. Vorrebbe il connazionale Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona, ma è spuntata un'ipotesi che avrebbe del clamoroso e che si intreccia con il destino di Leao: portare a Milano da Manchester, sponda City, uno dei migliori interpreti del ruolo e cioè Ruben Dias. La trattativa non è delle più semplici ma, con la regia di Mendes, agente di entrambe le parti coinvolte, si potrebbe arrivare a un accordo per uno scambio (con un conguaglio nettamente a favore del City) che garantirebbe al Milan un elemento fondamentale per il reparto arretrato. 

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