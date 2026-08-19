Clamorosa ipotesi di scambio Leao-Ruben Dias tra Milan e City con la benedizione di Jorge Mendes

L'arrivo di Jorge Mendes a Milano per un Milan sempre più portoghese. Il re degli agenti del calcio europeo, e non solo, dopo aver contribuito gli arrivi di Gonçalo Ramos e Diego Moreira, è ora impegnato in fitti colloqui con la dirigenza rossonera per chiarire alcuni punti. C'è innanzitutto la questione Rafael Leao, che è destinato a lasciare Milano entro fine mese. Mendes ha provato a piazzarlo alla Roma, ha sempre in ballo le proposte del Galatasaray e dell'Arabia Saudita, e poi c'è il capitolo Premier. Da escludere l'ipotesi Chelsea, che era stata paventata nelle ultime ore, c'è una suggestione che porta al Manchester City.