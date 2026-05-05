Dall'Argentina: suggestione Boca Juniors per Neymar

Neymar al Boca Juniors? Possibile. In Argentina stanno circolando in maniera insistente voci riguardo un passaggio del brasiliano alle Xeneizes. Il Boca, scrive il Mundo Deportivo, avrebbe contattato l'entourage del 34enne per studiare i margini di un possibile ingaggio dell'ex Barcellona al termine del Mondiale. Neymar, in scadenza a fine anno con il Santos, non sarebbe più felice di giocare con il Santos e vedrebbe di buon occhio un addio al club di San Paolo.