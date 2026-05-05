Milan, si complicano i piani per Gonçalo Ramos: colpa del Barcellona e non solo
Il Barcellona ha intenzione di assicurarsi un attaccante nella prossima finestra estiva del mercato. Con Lewakdowski che potrebbe salutare (lo vogliono anche Milan e Juve), uno dei nomi che piacciono di più ai blaugrana è quello di Julian Alvarez. Un obiettivo però difficile, tanto che gli iberici stanno sondando anche altri profili. Oltre a Vlahovic, piace molto anche Gonçalo Ramos, attualmente al Psg.
Il portoghese, in uscita dai parigini, piace da tempo al Milan. I rossoneri in particolare, lo hanno puntato in virtù dei costi dell'operazione (è valutato circa 30 milioni di euro), non troppo alti. Anche l'ingaggio da 3 milioni di euro è ritenuto alla portata. L'interesse del Barcellona potrebbe complicare di un bel po' i piani del ds Tare che deve fare i conti anche con la concorrenza del Chelsea, pronto a liberarsi di Delap.