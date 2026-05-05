Milan, si complicano i piani per Gonçalo Ramos: colpa del Barcellona e non solo

Il Barcellona ha intenzione di assicurarsi un attaccante nella prossima finestra estiva del mercato. Con Lewakdowski che potrebbe salutare (lo vogliono anche Milan e Juve), uno dei nomi che piacciono di più ai blaugrana è quello di Julian Alvarez. Un obiettivo però difficile, tanto che gli iberici stanno sondando anche altri profili. Oltre a Vlahovic, piace molto anche Gonçalo Ramos, attualmente al Psg.