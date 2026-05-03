Milan, Tare: "Con Allegri e Furlani allineati sul futuro. Koné? Ottimo campionato" | Carnevali: "Non ho parlato né con loro né con l'Inter"

"Con Allegri e Furlani siamo in sintonia su quello che dobbiamo fare per la prossima stagione e su quello che manca a questa squadra". Così il ds del Milan Igli Tare a Dazn sul vertice di mercato avvenuto in settimana tra la dirigenza e l'allenatore rossonero. "Koné? Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo", ha detto ancora Tare a Dazn prima della gara di Reggio Emilia contro i neroverdi. Il ds del Sassuolo Carnevali, sempre a Dazn: "Non ho parlato assolutamente né con il Milan e né con l'Inter di Koné. Vero che abbiamo qualche richiesta da altri club, soprattutto all'estero. Koné è un giocatore internazionale, di grande valore, che sta dimostrando le sue capacità. Poi può anche starci che possa nascere un derby di mercato milanese, l'importante è pensare di trovare la soluzione migliore per lui e, allo stesso tempo, per noi".