Milan-Kessie, niente fumata bianca: c'è distanza per il rinnovo

IL SUMMIT

L'agente dell'ivoriano chiede il doppio dell'attuale ingaggio: da 2,2 a 4,5 milioni l'anno

Si è tenuto in giornata un summit tra l’agente di Franck Kessie, George Atangana, e la dirigenza del Milan: sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Il procuratore avrebbe chiesto circa il doppio dell'attuale stipendio (2,2 milioni), circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. I rossoneri, al momento, non sembrano disposti a superare i 3,5-4 milioni bonus inclusi. Niente fumata bianca, ma le parti si riaggiorneranno. Getty Images

Il centrocampista ivoriano, 27 presenze in campionato condite da 9 gol e 4 assist, è un punto fermo della squadra di Pioli, uno dei migliori di questa grande stagione dei rossoneri e uno dei pochi insostituibili. Prestazioni quasi sempre al top che non sono sfuggite a diversi club europei, soprattutto in Premier League, che hanno già chiesto informazioni. Il Diavolo non vuole perderlo e avrebbe alzato la precedente offerta, non arrivando però a quanto richiesto dal calciatore e dal suo agente. I rossoneri restano comunque ottimisti e sperano di raggiungere un accordo il prima possibile.

