Milan, Junior Firpo più vicino: il Barça ha già il sostituto

MANOVRE ROSSONERE

Stando a quanto scrivono in Spagna, i catalani punteranno su Marcos Alonso e lasceranno partire il classe ’96, che a Milano sarebbe il vice Theo

Dopo una stagione passata soprattutto in panchina, l’ex Fiorentina lascerà quasi sicuramente il Chelsea e il suo arrivo a Barcellona toglierebbe ulteriore spazio a Junior Firpo, già chiuso in Catalogna da Jordi Alba. Motivo per cui con ogni probabilità l’esterno classe ’96, seguito anche dal Leeds di Bielsa, cambierà aria e, come scrivono in Spagna, sembra deciso a vestire la maglia del Milan.

Il Barça inizialmente voleva una cessione a titolo definitivo, mentre i rossoneri volevano fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto e questa distanza sulla formula aveva un po’ bloccato la trattativa, ma negli ultimi giorni si stanno riaprendo spiragli che fanno avere maggiore fiducia sul trasferimento dell’ex Betis in Italia. Il Milan ha aperto alla possibilità di prendere il terzino in prestito con obbligo di riscatto, ma il Barcellona deve abbassare un po’ le richieste economiche: l’intesa è possibile.

Vedi anche Milan Milan, è Jovic l’alternativa a Giroud

Dall’esterno al trequartista. Mentre proseguono i discorsi col Real per il rinnovo del prestito di Brahim Diaz (si discute delle cifre del riscatto), continuano a circolare diversi nomi accostati ai rossoneri, da Ilicic e Malinovskyi a Ziyech e Rafinha. "James e Coutinho offerti a Maldini", titola questa mattina Tuttosport, ma entrambi hanno costi, soprattutto a livello di ingaggio, quasi proibitivi. Il colombiano ex Bayern Monaco, che è in uscita dall’Everton, potrebbe però essere un’occasione perché, stando a quanto scrive Marca, il suo agente Jorge Mendes potrebbe liberarlo dai Toffies per 10 milioni.

A questa cifra sarebbe certamente un’opportunità, ma le sue precarie condizioni fisiche e la discontinuità dimostrata soprattutto negli ultimi anni, non danno abbastanza garanzie e, al momento, Maldini e Massara sembrano più orientati a guardare altrove.

Vedi anche Milan Ibra, tuffo acrobatico dallo yacht dopo l'intervento al ginocchio: "Si vola"