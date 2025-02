Milan, Joao Felix ha firmato in sede: martedì il primo allenamento. I rossoneri investono 5 milioni

Joao Felix al Milan: è realtà. Poco dopo le ore 22 il portoghese è sbarcato a Malpensa dando così inizio alla sua nuova avventura milanese. Il 25enne ha firmato il contratto in sede e poi si è recato all'Hotel Melià: lo aspetta Conceiçao che lo ha appena chiamato non appena arrivato nel capoluogo meneghino. I due si incroceranno martedì in allenamento, con il tecnico che ha spostato la seduta al pomeriggio per favorire la presenza dei volti nuovi. Assai probabile quindi l'esordio già con la Roma in Coppa Italia (esclusiva Mediaset).