Hayen (all. Bruges): "Jashari? È tornato ad allenarsi, ma presto diventerà tutto chiaro"

Nel corso della conferenza stampa, Hayen ha anche aggiunto: "Ardon ha un contratto fino al 2029 e le richieste del club sono chiare: i club che lo vogliono devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore... ed è lì che sta il problema. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare rispetto di altri club. Comunque, presto tutto diventerà chiaro". Nel frattempo, per sbloccare una situazione bloccata davanti al muro del Bruges, il Milan è pronto a cambiare la propria offerta, mantenendo un totale di 37 milioni di euro ma alzando la parte fissa a 35 e lasciando 2 milioni di bonus, avvicinandosi ulteriormente alla richiesta di 40 milioni. Poi, in merito alla possibilità di vedere un'altra offerta dei rossoneri respinta, conclude: "Tutto questo deve essere discusso in un dialogo aperto, dipende dallo stato della questione e dalle esigenze di tutti".