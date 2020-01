Milan, interessa Boateng. E si riapre la pista Suso-Siviglia

Salutato Caldara, preso Kjaer e scartato Todibo per il Milan non è ancora finita per quanto riguarda le operazioni di gennaio in difesa, o almeno questo assicurano dalla Germania dove si parla di un interesse per Jerome Boateng, fratello dell'ex rossonero Kevin-Prince, del Bayern Monaco. Il gigante (1,92 metri) tedesco, classe 1988, 15 presenze e 1.050 minuti sin qui in stagione, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e garantirebbe un profilo esperto in retroguardia anche se pure l'Arsenal è sulle sue tracce.