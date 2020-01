Roma, rottura del crociato anteriore per Zaniolo

ROMA

Brutte notizie per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro e gli esami effettuati non hanno lasciato scampo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, lunedì mattina l'operazione. Dopo una splendida discesa di 40 metri, Zaniolo ha subito un fallo da De Ligt ma più che altro è sembrato mettere male il piede sul terreno, per poi accasciarsi e chiedere il cambio. Sostituito da Under, è uscito dal campo in barella (consolato anche da Cristiano Ronaldo) ed è stato trasportato a Villa Stuart. Roma, grave infortunio per Zaniolo: fuori in barella

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Zaniolo alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro: trasportato fuori dal campo in barella, è stato sostituito da Under. Poi il responso: rottura del legamento crociato anteriore.







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Zaniolo è stato raggiunto in clinica dalla madre, poi è stato visitato dal professor Mariani. Verso le 22.45 è uscito da Villa Stuart sulle sue gambe e senza alcun tutore (come dalle immagini girate da Andrea Di Carlo di TeleRadioStereo) ma il responso è stato impietoso, dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi e quasi certamente salterà gli Europei per il dispiacere del ct Mancini che era all'Olimpico.

L'infortunio, per la dinamica (e lo stadio in cui era successo), ha ricordato quello di Ronaldo in Lazio-Inter di Coppa Italia del 12 aprile 2000: in quel caso il Fenomeno si ruppe il tendine rotuleo, già operato cinque mesi prima.

SU INSTAGRAM: "TORNERÒ PIÙ FORTE"