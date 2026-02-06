Svincolati, Sterling cerca squadra: c'è il nodo ingaggio

06 Feb 2026 - 13:24

Dopo essersi liberato dal Chelsea, Raheem Sterling è alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire. Nella sessione di mercato appena conclusa il classe '94 è stato accostato anche a Napoli e Roma, e dall'Inghilterra il Sun insiste sugli azzurri come possibile destinazione. Per tutti però, serie A in primis, l'ingaggio dell'attaccante resta un ostacolo insormontabile. Sterling ai Blues percepiva 19 milioni di euro l'anno, una cifra nettamente fuori portata per club italiani, ma non solo. Insomma se vorrà rilanciarsi in un club importante, l'inglese dovrà rivedere anche le sue richieste economiche. 

