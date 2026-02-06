Lazio, il ds Fabiani annuncia due colpi e... una denuncia a Raiola per il caso Romagnoli

06 Feb 2026 - 14:00
"Abbiamo un accordo chiuso con Pedraza, a luglio vestirà la maglia della Lazio. Leite? Lo abbiamo seguito, ci abbiamo parlato ma ha avuto questo infortunio. C'è un accordo di massima con il suo avvocato, vediamo se riusciremo a legarlo alla Lazio". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a margine della conferenza di presentazione dei nuovi acquisti a Formello.

