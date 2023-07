Milan, il Villarreal provoca: "Hanno i soldi per Chukwueze?"

MILAN

Il presidente del club spagnolo Roig ha lanciato una frecciata ai rossoneri, interessati all'ala destra nigeriana classe 1999

© Getty Images Il presidente del Villarreal, Fernando Roig, provoca il Milan: "Non so se il Milan sia interessato a Chukwueze. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (un piatto tipico valenciano, ndr) e andiamo a casa" ha detto ad As ricordando la trattativa per il difensore argentino (pagato 8 milioni nel 2017).

Il Milan ha individuato in Samuel Chukwueze il rinforzo adatto per la propria fascia destra d'attacco, ma il Villarreal sembra voler fare muro sulle cifre. Almeno 30 milioni di euro la richiesta, nonostante li contratto del classe 1999 sia in scadenza nel 2024, ma la dirigenza gialla si è detta non preoccupata della possibilità di perdere il calciatore a parametro zero.

Dopo aver presentato la prima offerta ufficiale il Diavolo dovrà quindi ritoccare al rialzo la cifra, oppure aspettare un anno e portare il giocatore a Milano a parametro zero (col rischio che nel frattempo possa accordarsi con altri club).

