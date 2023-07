Milan, sotto con Chukwueze: al via la trattativa con il Villarreal

MOSSE ROSSONERE

Per l'esterno destro nigeriano gli spagnoli chiedono 25 milioni più bonus

© Getty Images Prima mossa per Pulisic, ora sotto con Chukwueze. Dopo aver strappato il sì dell'ala statunitense e formulato l'offerta di 14 milioni al Chelsea - ancora lontanissima dalla richiesta, che è di 25 milioni - il Milan si prepara a presentare un'offerta ufficiale e a trattare con il Villarreal per l'esterno destro. Pulisic dunque non esclude Chukwueze. Venticinque milioni più bonus la richiesta degli spagnoli, mentre il club rossonero non vorrebbe spingersi oltre i 20 per arrivare al 24enne nigeriano, che ha un contratto in scadenza con il Villarreal a giugno 2024 e già dato il suo ok per un eventuale trasferimento alla corte di Stefano Pioli a tre milioni a stagione più bonus. Chukwueze andrebbe a riempire la seconda casella di extracomunitario dopo l'arrivo di Loftus-Cheek.

Già in corso invece la trattativa con il Valencia per il centrocampista americano Yunus Musah, classe 2002, minuti di passaporto anche italiano. Venticinque milioni la richiesta del club andaluso che però è disponibile a trovare un punto di incontro. Il Milan dal canto suo ha già raggiunto un'intesa con il giocatore per un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione. L'altro nome che piace per la mediana è quello dell'olandese Tijjani Reijnders, classe 1998, dell'AZ Alkmaar, che però chiede 25-30 milioni di euro, cifra considerata troppo alta. E non è tramontata la pista Frattesi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in settimana il club rossonero dovrebbe formulare un’offerta inserendo nell’operazione uno tra Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.