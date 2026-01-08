Deco: "Cancelo presto arriverà al Barcellona"

"Stiamo ultimando la procedura. Non ha ancora sostenuto le visite mediche, ma presto volerà a Barcellona. Chiuderemo l'affare". Con queste parole, a margine della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, il ds del Barcellona Deco annuncia il ritorno dell'esterno portoghese Joao Cancelo dall'Al Hilal. Su Cancelo c'era anche la concorrenza dell'Inter. Marca ricorda che l'intenzione del giocatore è stata fondamentale. Nonostante un'offerta migliore da parte dell'Inter, il portoghese desidera tornare a giocare per il suo club più amato.