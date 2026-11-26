Gennaio si avvicina e in casa Milan iniziano le prime manovre concrete per rinforzare la rosa. Se Endrick è ormai un obiettivo dichiarato per l'attacco, per la difesa e per le fasce si valuteranno le opportunità offerte del mercato. In Spagna, a caccia di una sistemazione c'è Alejandro Balde, terzino sinistro di 23 anni: il suo profilo piace ai rossoneri. Titolare poche ore fa in Champions League col Barcellona per la prima volta in stagione, è apprezzato da Flick che però non ne impedirà la partenza a gennaio.