Milan e Adidas di nuovo insieme: tutte le maglie
© Foto da web | Ac Milan 1990/91
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Gennaio si avvicina e in casa Milan iniziano le prime manovre concrete per rinforzare la rosa. Se Endrick è ormai un obiettivo dichiarato per l'attacco, per la difesa e per le fasce si valuteranno le opportunità offerte del mercato. In Spagna, a caccia di una sistemazione c'è Alejandro Balde, terzino sinistro di 23 anni: il suo profilo piace ai rossoneri. Titolare poche ore fa in Champions League col Barcellona per la prima volta in stagione, è apprezzato da Flick che però non ne impedirà la partenza a gennaio.
Non a caso l'agente del classe 2003, Jorge Mendes, si è già messo all'opera. Proprio il noto procuratore portoghese potrebbe dare una mano ai rossoneri. I rapporti tra le parti sono più che buoni ma andrà trovata una quadra sull'affare: il Barcellona valuta Balde oltre 40 milioni di euro. Difficilmente Cardinale si spingerà fino a tale cifra, più facile invece provarci con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. La formula, al momento, convince poco i catalani. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore che ha già diverse richieste sul tavolo.
Tornando in attacco, la pista Endrick non si è messa ancora in discesa. Il Real Madrid non è ancora convinto di cederlo e chiede parecchi milioni: da qui l'idea di sondare il mercato alla ricerca di validi piani B. Uno di questi porta il nome di Fotis Ioannidis, bomber dello Sporting Lisbona e nel 2024 vicino al Bologna.
Il 26enne, che in Portogallo è la riserva di Luis Suarez, sta giocando poco. Con Amorim, che ne apprezza le qualità, non si è incrociato per poco allo Sporting. La pista potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane: il greco piace anche alla Roma che ha effettuato un sondaggio.
© Foto da web | Ac Milan 1990/91
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