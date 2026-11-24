Il Milan vuole con decisione su Endrick e prepara un'offensiva concreta per portarlo in Serie A già a gennaio. Dopo aver tentato un primo approccio la scorsa estate, la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti sia con il Real Madrid sia con gli agenti del classe 2006, informandolo della volontà di puntare su di lui con un acquisto a titolo definitivo. Mentre la Roma resta per il momento solo alla finestra, Gerry Cardinale appare intenzionato a non mollare la presa: se l'assalto immediato dovesse incontrare troppe resistenze, il club rossonero tornerà alla carica in estate.