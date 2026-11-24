Assalto del Milan per Endrick già a gennaio: pronti 70 milioni di euro ma il Real ha un'altra richiesta
Il Milan fa sul serio per Endrick a gennaio: pronti 60 milioni più 10 di bonus, il Real Madrid vuole la recompra. Ma Mourinho non molla
Il Milan vuole con decisione su Endrick e prepara un'offensiva concreta per portarlo in Serie A già a gennaio. Dopo aver tentato un primo approccio la scorsa estate, la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti sia con il Real Madrid sia con gli agenti del classe 2006, informandolo della volontà di puntare su di lui con un acquisto a titolo definitivo. Mentre la Roma resta per il momento solo alla finestra, Gerry Cardinale appare intenzionato a non mollare la presa: se l'assalto immediato dovesse incontrare troppe resistenze, il club rossonero tornerà alla carica in estate.
Quali sono le cifre dell'offerta?
Secondo quanto riportato da Cadena Ser e TNT Sports Brazil, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta complessiva da quasi 70 milioni di euro, strutturata su una base fissa di 60 milioni più altri 10 milioni legati al raggiungimento di determinati bonus. Sul fronte dell'ingaggio, i rossoneri sono disposti a ritoccare verso l'alto l'attuale stipendio di Endrick, che ora supera i 3,2 milioni di euro netti a stagione.
Quali sono le condizioni del Real?
Dal canto suo, Florentino Perez non vorrebbe perdere completamente il controllo sul futuro del talento brasiliano. La richiesta del Real Madrid prevede infatti l'inserimento di una clausola di recompra fissata tra gli 80 e gli 85 milioni di euro, valida per due anni, affiancata da un diritto di prelazione su eventuali offerte future presentate da altre società.
Perché JMourinho frena la cessione a gennaio?
L'ostacolo principale resta tuttavia José Mourinho che vede in Endrick una pedina utile nelle rotazioni offensive del Real Madrid, apprezzandone in particolare l'intensità e l'atteggiamento mostrati in allenamento, e non intende privarsene a stagione in corso senza avere a disposizione un sostituto all'altezza. Ma Endrick stesso inizia a essere preoccupato dello scarso minutaggio, anche in chiave Brasile: non vuole perdere il treno della nazionale e nei prossimi giorni l'entourage del calciatore volerà a Madrid per fare il punto con la dirigenza spagnola.