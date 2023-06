Milan, il Newcastle in Romania per le visite mediche di Tonali

al newcastle

L’entourage del centrocampista e gli emissari del club inglese a Cluj, nel ritiro Under 21, per le visite mediche

Milan, Tonali è la cessione più onerosa di sempre

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Più di Shevchenko e Thiago Silva, più anche di Kakà: Sandro Tonali sarà le cessione più onerosa della storia del Milan. Il centrocampista azzurro, impegnato con l'Under 21 all'Europeo di categoria in Romania, ha accettato la corte del Newcastle ed è pronto a firmare il contatto che lo legherà agli inglesi per le prossime sei stagioni con uno stipendio da otto milioni netti a stagione più due di bonus ottenibili a determinare condizioni (al Milan il centrocampista classe 2000 percepiva 2,5 milioni dopo il rinnovo del 2021 fino al 2027). L’entourage del centrocampista e gli emissari del club inglese sono a Cluj presso l'hotel degli azzurrini per velocizzare l'iter che porterà l'ormai ex rossonero a firmare col club di Premier League (affare da 80 milioni complessivi): le visite mediche svolte direttamente in Romania com'era già accaduto in passato con Guimaraes.

Il numero 8 azzurro (che anche in Inghilterra dovrebbe mantenere il suo numero che la scorsa stagione è stato sulle spalle di Gordon) rimarrà in Romania e Georgia tutto il tempo che il percorso dell'Italia richiederà, poi sarà tempo di vacanze prima di trasferirsi definitivamente in Premier da cessione più ricca di sempre per il Milan e da italiano più costoso della storia del calcio.

dite la vostra 23 giu 2023

THURAM PIÙ VICINO - Dopo il Psg, anche il Lipsia si sarebbe ritirato dalla corsa per Marcus Thuram, attaccante a fine contratto col 'Gladbach. Lo scrive 'Sky Deutschland', che parla anche di strada sempre più spianata per il Milan e svela un ulteriore dettaglio della trattativa: al netto del corposo stipendio (5 milioni più bonus), per l'attaccante francese sarebbe pronto anche un bonus alla firma da 10 milioni di euro.

Vedi anche Milan Milan, avanza Florentino Luis: affare da 40 milioni di euro