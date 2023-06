Milan, avanza Florentino Luis: affare da 40 milioni di euro

MILAN, ATTENZIONE ALLA LISTA UEFA

Florentino Luis in passato era già stato accostato al Milan, che comunque rimane vigile su Davide Frattesi, sul quale è forte l'Inter, ma che almeno aiuterebbe in ottica lista Uefa. Per la Champions League infatti servono almeno 8 giocatori cresciuti in Italia di cui non più di 4 cresciuti in altri club: in linea teorica i rossoneri potrebbero inserire otto giocatori cresciuti nel vivaio rossonero (inserendo anche quelli della Primavera). Visto che Matteo Gabbia sembra in uscita, paice alla Salernitana, al Milan resterebbero Davide Calabria e Tommaso Pobega (vivaio rossonero) oltre ad Antonio Mirante (in scadenza) e Alessandro Florenzi cresciuti in altre squadre.