Milan, il Newcastle ha chiesto Thiaw: nei discorsi anche Trippier

MANOVRE ROSSONERE

Gli inglesi apprezzano il difensore tedesco ma devono anche fare cassa, con i rossoneri a caccia di un nuovo laterale di difesa

Si scalda l'asse Milan-Newcastle. I due club, che un anno fa hanno trattato la cessione di Sandro Tonali ai Magpies, si sono seduti nuovamente al tavolo per due nomi: Malick Thiaw e Kieran Trippier. In particolare agli inglesi piace il difensore tedesco, reduce da una stagione tutt'altro che brillante. I rossoneri, che non lo valutano meno di 25 milioni di euro, hanno chiesto informazioni per il laterale inglese. Non è un mistero infatti, che Fonseca voglia un nuovo terzino. Al momento però, la pista con al centro Trippier non è decollata. A pesare anche l'elevato ingaggio del classe 33enne.

Prelevato nell'agosto del 2022 dallo Schalke 04 per poco più di 8 milioni di euro, Thiaw è sotto contratto con il Milan fino al 2027: Moncada non ha chiuso le porte al suo addio, ma serve un'offerta importante. Trippier invece, va in scadenza nel 2025 con gli inglesi, costretti a fare cassa entro il prossimo 30 giugno per motivi legati al Fair play finanziario.