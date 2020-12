Milan, il Celtic non lascia partire Edouard. Simakan in pole per la difesa

MANOVRE ROSSONERE

Un'idea stroncata sul nascere: questo potrebbe essere il destino dell'affare Edouard per il Milan, almeno nel mercato di gennaio. I rossoneri stanno valutando anche il profilo dell'attaccante del Celtic come vice Ibrahimovic ma le notizie in arrivo dalla Scozia non sono buone per Maldini e Massara: il club di Glasgow non intende cedere il 22enne nell'immediato e sarebbero tentati solo da offerte superiori ai 33 milioni di euro. Getty Images

Il Daily Record sottolinea l'interesse rossonero per la punta cercata in passato anche da Arsenal e Leicester ma mette subito in chiaro le volontà del Celtic: niente cessione nell'anno che potrebbe portare allo storico decimo titolo consecutivo e comunque non per meno della valutazione di 30 milioni di sterline, investimento che la dirigenza milanista non ha in programma nella sessione invernale. Rimangono aperte le piste Jovic e Scamacca.

Novità anche sul fronte difensivo dove, secondo la Gazzetta dello Sport, Mohamed Simakan è tornato in pole per rafforzare il pacchetto della retroguardia. In attesa dell'addio di Musacchio (in scadenza a giugno, il Genoa interessato) e Duarte (ma servono 6-7 milioni per dribblare la minusvalenza), il Milan lavora con lo Strasburgo per il classe 2000.

È così dallo scorso ottobre quando i dirigenti milanisti provarono l'affondo nelle ultime ore del mercato ma l'offerta da 12 milioni di euro non bastò ai francesi, che ne chiedevano 20. La situazione ora è cambiata, il giocatore è ancora affascinato dall'idea e le chance di riuscita dell'affare sono notevolmente aumentate. Da non tralasciare le alternative Kabak (Schalke 04) e Lovato (Verona).